¿Qué planes futuros tiene WWE para Leon Slater?

Leon Slater es el Campeón de la División X en TNA; sin embargo, también ha tenido algunas apariciones notables en NXT como parte del acuerdo que existe entre WWE y TNA, incluso retando a Oba Femi por el Campeonato NXT. Si bien el británico no logró obtener el título, causó muy buena impresión dentro del Universo WWE.

► Leon Slater estaría en la gira europea de WWE

Puede que Leon Slater haya perdido una oportunidad de oro al no conseguir el Campeonato NXT, pero parece que WWE tiene planes para él en el corto plazo. De hecho, según un informe reciente de PWInsider, la WWE ha mostrado interés en utilizar al actual campeón de la División X TNA en la etapa británica de su gira europea. Si bien no hay nada confrmado, el informe indica que se ha propuesto que Slater aparezca junto a Je’Von Evans durante las fechas europeas.

Slater disputó su último combate contra Oba Femi, en lo que fue su último combate en NXT, ya que dejó vacante el Campeonato NXT y se dirige rumbo al elenco principal. Mientras tanto, la estrella de TNA tendrá que defender su Campeonato de la División X TNA contra Myron Reed este 15 de enero en el debut de la marca en la cadena AMC. Si Slater sale victorioso este jueves, 48 horas después tendrá que defender nuevamente su título en TNA Genesis en una lucha de triple amenaza que también involucra a Moose y Cedric Alexander.

Si los planes para Leon Slater con WWE siguen adelante, esto no solo marcaría el regreso a casa de la estrella de TNA, sino que también podría profundizar el creciente cruce entre TNA y WWE, especialmente con estrellas como él obteniendo gran protagonismo en ambas promociones.