¿Qué plan tiene Jake Hager a meses de su salida de AEW?

Jake Hager, conocido como Jack Swagger en WWE, abandonó AEW en junio. Desde entonces, ha tenido un total de nueve combates en promociones independientes, entre los cuales destaca su mano a mano con James Storm en BCW United We Stand, un choque de tercias que incluyó a Xia Li, Dana Brooke o Riddick Moss en BLP Crowning Glory o el torneo AIW The JT Lightning Invitational donde en su semifinal tuvo un Fatal 4-Way que involucró a «Filthy» Tom Lawlor o Sam Holloway, que acaba de unirse a WWE ID.

► El plan de Jake Hager

Dicho esto, durante una reciente entrevista en Stories with Bradshaw and Brisco dijo que quiere seguir trabajando frente a las cámaras, aunque aclaró que no necesariamente como luchador:

“Es interesante. Estoy emocionado por descubrir qué viene. Mi contrato con AEW terminó en junio, así que los dejé recientemente y ahora estoy trabajando en eventos independientes. Tengo 42 años, y creo que es momento de, no sé, encontrar una forma de estar más en casa con mis hijos. Estoy buscando más oportunidades de negocio: construcción, propiedades en renta. Me encantaría sentarme contigo, John, y recibir algunos consejos sobre cómo ser comentarista, tal vez seguir en cámara de esa manera. Realmente, estoy haciendo lo que puedo. He tenido una gran carrera y me siento muy afortunado por ello. Ahora es más fácil, la presión se ha ido. Solo trato de ser un buen padre y un buen ejemplo para mis hijos”.

En espera de saber más del futuro de Jake Hager, recordemos que a principios de 2024 su antiguo manager Dutch Mantell decía:

«Lo mejor que Hager puede hacer ahora mismo es conseguir un trabajo. Dejar la empresa. Bueno, Samoa Joe y Hager, no veo nada interesante allí de entrada. ¿Se podría beneficiar de alguien como yo como manager, como pasó en WWE? Hay que ver la química que tendríamos ahora. Y habría que tomarse un tiempo con Jack para ver cómo reacciona la gente. Y de ahí, seguir hacia adelante. Pero, yo ya no lo haría, porque no estoy en condiciones de subir al ring nuevamente. Aunque creo que sí me llevaran a AEW, se podría traer de vuelta su personaje que usó en WWE, el de We The People. Un personaje con tintes políticos funcionaría. Y se podría aliar ahora con Claudio Castagnoli, aunque, realmente, creo que eso sería un retroceso».

Embed from Getty Images