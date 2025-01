¿Qué pensará The Rock? Samoa Joe lanza camiseta «The Final Boss»

Samoa Joe parece querer jugar con fuego. Quizá lo salva que ya no está en WWE. Y The Rock no va a ir a por él a AEW. Tampoco compartieron nunca el cuadrilátero mientras estaban en la misma empresa. ¿Alguien imagina a «The Great One» como All Elite? ¿O alguien querría que «The Submission Machine» regresara como Superestrella?

► «The Final Boss»

El caso que nos ocupa ahora con ambos luchadores es que Samoa Joe acaba de poner a la venta una camiseta «The Final Boss» en Pro Wrestling Tees:

No tenemos detalles acerca de quien tendría la propiedad de «The Final Boss». Pero, seguramente, The Rock no verá con malos ojos la camiseta de Samoa Joe.

► Una predicción errónea

Aprovechando la ocasión, recordamos que en 2017 The Rock veía a Samoa Joe como un futuro campeón mundial de WWE:

«He estado siguiendo la carrera en la lucha libre profesional de este hombre por años. Estoy muy feliz de verlo finalmente en WWE haciéndose un nombre a nivel global por sí mismo.

«Muchos historiadores de combates y lucha libre podrán atestiguar sobre esto, el hecho de que una vez en los años 70’s, los luchadores profesionales eran algunos de los hombres más grandes y más resistentes en el planeta. Mucho antes de que UFC y las MMA dejaran su huella en todo el mundo, había un estilo de lucha libre hardcore (ultraviolenta) derivada del ‘Catch Wrestling’ que luego generó muchos estilos de lucha shoot (real) en el entrenamiento de lucha libre. Samoa Joe me recuerda a ese raro y legítimamente duro e hijo de p*rr* estilo de luchador del pasado. Estoy feliz por él y por su familia. Es su tiempo. Se lo ha ganado y algún día nos referiremos a él como el Campeón Mundial WWE. ¡Sigue pateando traseros!».