WWE continúa quemando programas hacia la celebración de uno de los PPV más grandes del año: Royal Rumble. En el mismo veremos dos combates que no suelen verse como son las campales varonil y femenil, así como la disputa de los diferentes campeonatos que existen en las dos marcas principales. Esto además de un nuevo episodio en las historias que semana a semana se van desarrollando. Una fiesta luchística para todos los interesados que llegará el 26 de enero desde el Minute Maid Park de Houston, Texas.

Una fiesta a la que no podemos confirmar si estará invitada Kairi Sane. La japonesa sufrió una conmoción en TLC 2019 durante su defensa de Campeonato Femenil de Parejas WWE y desde entonces no ha vuelto a luchar. Hemos estado informando de todos los detalles que han ido saliendo a la luz, pero ninguno ha sido acerca de que fuera dada de alta. No obstante, eso ha tenido que ocurrir.

► Qué pasó después de Raw

Gracias a Marc Middleton, de WrestlingInc, sabemos que la campeona unió fuerzas a Asuka anoche para defender el título de Charlotte Flair y Becky Lynch cuando las cámaras de Raw se apagaron. Esto quiere decir que está recuperada y se encuentra perfectamente después de todo, de lo contrario, la empresa no le hubiera permitido entrar en acción, y menos para un combate sin importancia.

Esto no confirma que vayamos a ver a Sane en el PPV, habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas para saberlo, pero es sin duda una gran noticia. Una conmoción no es ninguna broma.

Por otro lado, sabemos que Asuka enfrentará a Lynch por el Campeonato Femenil Raw el 26 de enero. Eso eliminaría a Sane de cualquier combate, más allá claro de la campal femenil. Porque su compañera no va a disputar tres. Veremos qué ocurre el lunes que viene. Antes, veamos la declaración que la irlandesa hizo hacia la japonesa para WWE YouTube: