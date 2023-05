¿Qué pasó con la compañía luchística de Freddie Prinze Jr.?

Freddie Prinze Jr. cuenta todo sobre qué pasó con la compañía de lucha libre profesional que iba a lanzar en Insight with Chris Van Vliet. Nunca supimos demasiado más allá del deseo del antiguo escritor de la WWE pero recordemos su lamento porque la compañía recuperara a Bray Wyatt cuando él estaba interesado en contratarlo.

► La compañía de Freddie Prinze Jr.

“He estado trabajando en ello. De hecho, voy a hablar mucho sobre el proceso. Escribí un programa de lucha libre que también funcionaba como una promoción. Tenía partes guionizadas y también combates de lucha. Dependiendo del talento, algunos podían improvisar, mientras que otros necesitaban un guion, ya que eran más hábiles en el ring que en el micrófono. ¿Entiendes a lo que me refiero? Así es. Pero era diferente a lo que se ve hoy en día, de una manera positiva. Al principio, seguí el enfoque tradicional de Hollywood, buscando un productor o showrunner apasionado por el material, para luego asociarnos y presentar la propuesta a las cadenas de televisión. No me gustaba ese proceso, ya que incorporaba personas que no estaban realmente involucradas desde el principio, lo que a menudo llevaba a cambios excesivos. Siempre terminaba ganando menos que el productor y el showrunner cuando llegaba el momento de negociar con la cadena, a pesar de que la idea era mía. Supongo que así funciona cuando vendes un programa de televisión, ¿verdad?

“Así que decidí cambiar de enfoque. Quería financiar, producir y crear todo por mi cuenta, para luego licenciarlo a los estudios una vez que estableciera lo que era. Es similar a cómo Vince maneja Monday Night Raw con USA Network. Él les otorga la licencia, pero no les cede la propiedad. Es como si alquilara los estadios donde se realiza el evento; solo los utiliza por esa noche. Existen leyes de propiedad, pero eso no significa que sean dueños. Yo quería tener el control. Mi idea era crear una promoción de lucha libre independiente. Sin embargo, necesitaba adquirir conocimientos tanto en la distribución como en la promoción física de la lucha libre independiente. Afortunadamente, Matt Cardona, a quien ambos admiramos, me presentó a las personas maravillosas que ayudaron a crear FITE TV. Ellos han desarrollado la principal plataforma de transmisión, PSN. Puedes descargarla ahora mismo desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono. Han creado un sistema casi como un nuevo territorio cyberpunk, donde reúnen a numerosas promociones independientes de lucha libre en su plataforma, lo que te permite ver tanto los eventos actuales como los antiguos.

“Ahora puedes ver las primeras luchas de luchadores como El Genérico y Kevin Steen, mucho antes de que se unieran a AEW y WWE. Con todos los nuevos eventos de lucha libre que están agregando, han creado algo especial. Lamentablemente, no tengo los detalles exactos aquí, pero en septiembre, en Nueva Jersey, se llevará a cabo un evento en el Madison Sports Plex, y tú [Chris Van Vliet] estarás presente, ¡lo cual es increíble! En este evento, cada promoción independiente representada enviará a sus mejores luchadores, quienes competirán por el Campeonato Premier creado por PSN. Este título podrá ser defendido en cualquier promoción independiente que el luchador ganador visite. Es algo muy clásico, casi como el torneo kumite de las antiguas películas de Van Damme, aunque debo admitir que Frank Dukes era un fraude. Pero eso es un secreto a voces. Los verdaderos conocedores lo saben. En fin, se siente como un torneo kumite y al final tendremos a un campeón legítimo”.