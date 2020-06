El impacto de la COVID-19 en WWE apenas ha sido palpable, pues los tres principales shows semanales televisados de la empresa han continuado como si nada ocurriera, y que representan buena parte del montante de sus beneficios anuales. Precisamente ayer recogimos un reporte de The Middletown Express que señalaba que Vince McMahon ha visto aumentar su patrimonio casi un 10% desde que la pandemia azota a medio mundo.

Sin embargo, al otro lado del Atlántico, la situación luce muy distinta, porque NXT UK, marca que estaba dejando los mejores especiales combates de toda la empresa, cesó sus actividades una vez el coronavirus fue declarado pandemia global en Europa.

Su último show se remonta al 2 de abril, grabado un mes antes en Coventry, Inglaterra, con Ilja Dragunov de protagonista al ganar una batalla campal que lo situó de contendiente número uno al Campeonato NXT UK que porta WALTER.

Y de "The Ring General" hablamos ahora, pues Dave Meltzer comentó en la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio qué ocurriría con este gran talento en caso de que WWE decidiera finiquitar NXT UK.

«No se trasladará a Estados Unidos a tiempo completo. A ver, ese es el trato. Lo quieren en EEUU. Quieren que vaya al elenco principal. En cualquier caso, ahora mismo no podría, pero la cosa es que no lo hizo ya. Tal vez iría los fines de semana, pero no estaría en EEUU cada semana, es lo que él quiere. Fue el acuerdo en el que insistió cuando firmó contrato. WWE lo quería a toda costa. No escatimaron en esfuerzos respecto a gente que pudiera irse a AEW».