¿Qué pasará con The Bloodline de Solo Sikoa? El líder deja dudas

La derrota de Solo Sikoa frente a Roman Reigns en el Combate Tribal ha generado una ola de especulaciones sobre el futuro de The Bloodline. En SmackDown, la aparición de Sikoa dejó más dudas que respuestas, intensificando la incertidumbre en torno a la dirección del grupo.

Jacob Fatu abrió la noche tomando el micrófono para silenciar al público, dispuesto a darle a Solo Sikoa el espacio necesario para aclarar su posición. Sin embargo, al subir al ring, Sikoa optó por el silencio. Tras unos momentos de tensión, dejó caer el micrófono y se retiró al backstage, dejando a sus compañeros confundidos y al público abucheando sin parar.

.@PechangaArenaSD isn’t having it! Solo Sikoa can NOT get a word in 😤 pic.twitter.com/awuOn92gRh — WWE (@WWE) January 18, 2025

La reacción de Jacob Fatu fue contundente. Molesto por la situación y por la actitud del público, expresó su frustración al asegurar que no le importa si lo abuchean o lo apoyan. «Esto es solo el comienzo», declaró, prometiendo que lo que viene será mucho más impactante que cualquier cosa vista hasta ahora.

La tensión no terminó ahí. De forma inesperada, LA Knight apareció para atacar a Fatu y a Tama Tonga por sorpresa. Aunque el ex campeón logró tomar ventaja brevemente, los miembros de The Bloodline superaron su resistencia gracias a su número. Justo cuando el ataque parecía inevitable, Braun Strowman llegó a salvar la situación. En ringside, neutralizó a Tama Tonga y se dirigió al ring para encarar a Jacob Fatu.

A pesar de la tensión entre Strowman y Fatu, Tama Tonga intervino y ayudó a su compañero a retirarse antes de que la situación escalara.

Aunque es interesante la alianza de LA Knight y Braun Strowman para enfrentar a los samoanos, lo que más llamó la atención fue la actitud de Solo Sikoa, pues no se sabe cuál será su decisión sobre el futuro de su agrupación.