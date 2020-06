Con toda probabilidad todos los fanáticos de este veterano luchador, que ha triunfado allá donde ha luchado, a diferentes niveles, se estarán preguntando qué pasa con Robert Roode. Porque desde que dio comienzo la Era Covid ha estado desparecido de WWE. En las últimas semanas se ha sabido que todo se debe a que se encuentra en Canadá, que tiene, o tenía, mejor dicho, cerrada la frontera con Estados Unidos. Por este motivo, ni él ni los Singh Brothers han podido trabajar en el imperio McMahon. También podría decirse lo mismo de Brock Lesnar, pero en su caso el mandamás ha sabido "mover sus hilos".

La pregunta vuelve a ponerse sobre la mesa gracias a un nuevo informe de Ringside News, que ha tenido acceso a información exclusiva a través de una fuente dentro de la empresa. Lamentablemente, el reporte no da experanzas a dichos fanáticos de que puedan volver a ver pronto a quien fuera Campeón de Estados Unidos o Campeón de Parejas Raw en acción pronto. Esto es lo que publica el medio al respecto:

"Ahora existe una vía para que los atletas profesionales puedan cruzar la frontera. Esto se está aplicando para la NFL, la NHL y la NBA, pero también para WWE, Impact Wrestling y AEW.

"The North, de Impact Wrestling, ha utilizado esta vía para sus grabaciones para programas de televisión. Stu Grayson y Evil Uno también estuvieron en AEW como The Dark Order. Pero WWE todavía no ha utilizado esta vía.

"Hemos sabido que las personas entre bastidores no saben cuándo va a volver Robert Roode. Nos dijeron 'ojalá lo supiéramos' cuando preguntamos acerca de su regreso a los encordados".