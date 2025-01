¿Qué opina Hulk Hogan de haber sido abucheado?

Era de esperar varios cameos de los nombres más taquilleros que han pasado por WWE en el debut de RAW en Netflix, por eso no fue de extrañar ver a John Cena, The Rock y The Undertaker.

Los cuales fueron recibidos muy bien por los aficionados.

Eso hasta que salió Hulk Hogan y se ganó un sonoro abucheo.

Aunque en el canal oficial de YouTube de la WWE no hay vídeo de lo anterior, en redes sociales los fanáticos han compartido la captura de pantalla del segmento con el subtítulo oficial de Netflix: «Público abucheando».

Pues bien.

Esto es lo que piensa Hogan al respecto.

►Make America Great again

Dr. Chris Featherstone de Sportskeeda, reportó la reacción de Hogan ante lo anteriormente narrado.

Según una fuente cercana, le dijeron que Hogan admitió que la reacción “podría haber sido una influencia política”, declarando que: “él representa lo contrario de lo que ellos representan”. Hogan tampoco se sorprendió por la respuesta, ya que supuestamente: “pensaba que sería 50/50” en Los Ángeles, dado que el estado votó mayoritariamente por los demócratas en la reciente elección, con un 58.5% de votos.

En caso de que no lo sepan, lo anterior se refiere al apoyo público de Hogan al candidato republicano: Donald Trump, quien fue elegido presidente una vez más en Estados Unidos.

Curiosamente Undertaker no recibió la misma reacción de los espectadores, quien junto a Kane publicaron un vídeo con Trump y además, invitó a Trump a su pódcast antes del día de las elecciones.

No olvidemos que en 2015 Hogan estuvo envuelto en un escandalo por insultos racistas de él que se filtraron.

Sumémosle que hizo varios comentarios ofensivos hacía la candadita demócrata, Kamala Harris.

En fin, la politiquería parece haberle pasado factura a Hogan, pero aún así, no todo está dicho en la gran e.