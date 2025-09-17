¿Qué ocurrirá con el fin de semana «indie» de WrestleMania 43?

Con 250 millones de dólares mediante, más le vale a WWE armar un show memorable. Esta astronómica cantidad de dinero, cortesía de Arabia Saudita, permitirá que por primera vez, como se hizo oficial la semana pasada, WrestleMania tenga lugar fuera de Norteamérica el próximo 2027, aún sin fecha concretada.

Ya se especula con que la inminente operación de rodillas que afrontará Shawn Michaels el próximo mes tiene como objetivo una puesta a punto de HBK para tamaña cita. Bromas aparte, sí parece realista considerar la implicación de The Rock, pues de hecho recogimos un reporte donde Dave Meltzer revelaba la presunta existencia de avanzadas conversaciones para que «The Great One» se convierta en el luchador mejor pagado de la historia.

► Ecos de WrestleMania 36

Aunque resta todavía año y medio para esta insólita WrestleMania (dando por sentado que respete la tradición de celebrarse en marzo/abril), hay un actor secundario que ya se lamenta por el movimiento. Y no hablamos ahora de los fans, sino de las promotoras independientes cuya temporada alta se da cada vez que llega WrestleMania, programando sus shows sobre la misma ciudad donde se ubica el magno evento de WWE.

Allá por 2020, en plena efervescencia de la pandemia covidiana, Vince McMahon y Cía lograron finalmente, tras dispares rumores de cancelación (se llegó a publicar, por cierto, que WWE buscaba llevar su gran velada a Arabia Saudita) que WrestleMania 36 se hiciera realidad. Sin público, y grabada en dos partes, pero realidad. En cambio, todos los demás eventos estipulados para aquel fin de semana en Tampa (Florida, EEUU), incluido ROH Supercard of Honor, debieron cancelarse.

Escenario que de algún modo se reproduce con WrestleMania 43, pues parece improbable que alguna «indie» decida trasladarse hasta Riad, ante la certeza de que la mayoría de fans sauditas de la lucha libre sólo son fans de WWE. Tal vez no resulte algo intencional y simplemente la promotora se vea movida por el dinero, pero sin duda luce cual deliberado golpe contra lo alternativo y en definitiva, contra todo lo ajeno a su producto. Así, por primera vez desde 2020, no habrá un «WrestleMania Weekend». Al menos, no como tal.

A tenor del asunto, hoy POST Wrestling se hace eco de las declaraciones de Michael Bochicchio, principal responsable de la WrestleCon, y Brett Lauderdale, promotor de GCW.

«[…] El dueño de Highspots, Michael Bochicchio, quien lleva dirigiendo la convención de fans WrestleCon cada primavera desde 2013, contó a POST Wrestling que todavía es prematuro decir algo definitivo, pero señaló que ir a Arabia Saudita es «altamente improbable». Bochicchio nos dijo que llevar la convención al extranjero haría que los costes fuesen más altos para el staff y que los talentos a menudo quieren pagos más altos por apariciones internacionales. «’Es más probable que escojamos una ciudad en EE.UU. y hagamos algo por nuestra cuenta‘, escribió Bochicchio en un correo electrónico. «El promotor de GCW, Brett Lauderdale, quien tradicionalmente supervisa ‘The Collective’ durante la semana de WrestleMania, nos contó que fue contactado por dos organizaciones que realizan eventos en la región de Oriente Medio, las cuales le ofrecieron acoger a GCW. También enfatizó que, con la WrestleMania de 2027 a 18 meses vista, es demasiado pronto para ser realistas al hablar de qué planes tendrán. «Lauderdale reconoció que seguramente había restricciones acerca de cómo debían presentar sus shows si se hicieran en Arabia Saudita […]»

Un importante espaldarazo sería que AEW programara All In sobre suelo estadounidense en fechas cercanas a WrestleMania 43, pero como expusieron Bochicchio y Lauderdale, aún es pronto para adelantar acontecimientos.