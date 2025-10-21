¿Qué nombre tendrá el equipo AJ Styles-Dragon Lee?

Durante el reciente episodio de Monday Night Raw, AJ Styles y Dragon Lee se coronaron como nuevos Campeones Mundiales de Parejas. De manera inesperada ya que el equipo que ahora forman salió de la nada y derrotaron a Finn Bálor y JD McDonagh, quien sí están consolidados en la división tanto ambos como su facción, The Judgment Day.

► Buscando nombres para el equipo

Está por ver cuánto va a durar esta nueva alianza. Ya no tanto porque uno traicione al otro sino porque al haber comenzado repentinamente, es posible que termine de la misma manera. No obstante, quizá no sea así y realmente dure largo tiempo. Eso nos puede hacer pensar el que estén buscando nombres para ella.

En un nuevo video que la WWE ha publicado en sus redes sociales, se ve a los campeones hablando sobre cómo podrían llamarse juntos. Sugieren «Dragon Styles«, «El Fenómeno Dragons» e incluso «AJ Lee«, pero no terminan de llegar a un acuerdo, por lo que la decisión final quedará para más adelante. Puede que para el siguiente Raw. Al mismo tiempo, la compañía les pide a los fanáticos que hagan sus propias sugerencias, a lo que algunos mencionan «Dragon Club«, «The Phenomenal Dragon«, «Phenomenal-Lee» o «The Amazing AJ Styles-Dragon Lee Friendship Alliance for Tag Team Wrestling Excellence«.

¿Qué nombre le darían al equipo AJ Styles-Dragon Lee?

The NEW CHAMPS need a name… Drop your suggestions ⬇️ pic.twitter.com/xxv0HMitsI — WWE (@WWE) October 21, 2025