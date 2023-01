¿Qué luchadoras de NXT aparecerían en Royal Rumble?

Royal Rumble también ha servido de plataforma para que las Superestrellas de NXT hagan su debut, y la edición 2023 no será la excepción.

Este sábado se llevará a cabo Royal Rumble, evento que marca el inicio de la ruta hacia WrestleMania 39 y existe mucha expectativa, no solo por conocer quiénes serán los ganadores de los combates de 30 hombres y 30 mujeres, sino por el hecho de que ver quiénes harán su debut o su regreso. En medio de tantos rumores, y con la vuelta anunciada de Cody Rhodes, se espera que WWE tenga guardado algo grande para su primer evento premium del 2023.

► Roxanne Perez, Indi Hartwell y Zoey Stark debutarían en Royal Rumble

En la rama femenil, apenas siete nombres están confirmados para el Royal Rumble, por lo que hay espacio suficiente para la expectativa en torno a quiénes podrán aparecer. Este combate también es la oportunidad perfecta para que varias Superestrellas de NXT debuten, y este año no sería la excepción.

Anteriormente se informó que un regreso en Royal Rumble para Natalya no sería posible por una lesión; no obstante, paree que esto podría cambiar en las próximas horas, ya que según un informe de PW Insider, Natalya, quien estuvo fuera de acción debido a una fractura en la nariz en noviembre de 2022, estaría en San Antonio, Texas antes del Royal Rumble de mañana, aunque eso no necesariamente signifique que vaya a luchar, ya que como una de las veteranas del elenco bien podría estar allí para promocionar el evento.

La misma fuente agregó que hay varias Superestrellas de NXT presentes en la sede de Royal Rumble, tales como Indi Hartwell, Zoey Stark y la Campeona NXT, Roxanne Perez. Todas ellas podrían ver acción en el combate de treinta mujeres, siendo su debut en este evento.