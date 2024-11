¿Qué lucha podría robarse el show en AEW Full Gear?

Full Gear va a ser el penúltimo evento pay-per-view de AEW en 2024. Está programado para el 23 de noviembre en el Prudential Center en Newark, New Jersey. A falta de menos de dos semanas, el cartel de combates luce como vemos a continuación:

► La lucha que podría robarse Full Gear

Anteriormente, nos hacíamos eco de la opinión de Jim Ross sobre qué lucha considera que va a ser fabulosa. En esta ocasión, tomando también sus palabras en Grilling JR, conocemos qué combate piensa que podría ser el mejor del show:

«Va a ser un combate increíble, Conrad. Te digo, ese podría ser el tipo de lucha principal del año en un pay-per-view, ese es el nivel de expectativa que tengo. No es solo otro evento principal de pay-per-view donde sabes que se esforzarán al máximo. Ambos están en puntos únicos de sus carreras, ambos ven la luz y, cuando puedes ver la luz al final del túnel, eso es algo bueno. Son dos talentos realmente buenos, dos talentos excelentes. Hangman Page, con su trabajo de pies y la manera en que se posiciona, ha avanzado muchísimo. En cuanto a Jay White, aunque ya ha tenido algunas buenas luchas, creo que aún no hemos visto su mejor combate en AEW. Lo he visto en su mejor nivel y es espectacular. Es increíblemente espectacular. Tienen la oportunidad de robarse el show.»

¿Qué enfrentamiento de Full Gear esperas con más ganas?

