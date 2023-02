¿Qué lucha estelarizaría la primera noche de WrestleMania 39?

Elimination Chamber ya concluyó y finalmente estamos en ruta a WrestleMania 39, que tendrá lugar el 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium. Sin duda, Roman Reigns vs Cody Rhodes será el evento principal de la noche dos del espectáculo, considerando lo mediático que ha sido y la forma en cómo se está desarrollando la rivalidad.

► Charlotte Flair vs Rhea Ripley estelarizarían la noche uno de WrestleMania 39

La interrogante en este punto cuestión de cuál será el evento principal para la primera noche del evento sigue siendo una discusión en curso hasta el día de hoy, ya que hay algunas buenas opciones. Según Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Newsletter, la creencia al interior de la compañía es que el combate entre Charlotte Flair vs. Rhea Ripley en este momento es la favorita para el evento principal de la noche uno de WrestleMania 39. Otra posibilidad que se analizó fue el combate entre Bianca Belair vs Asuka por el Campeonato Femenil Raw.

“Se espera que Reigns vs. Rhodes encabece la segunda noche. No hay decisión sobre el evento principal más allá de un sentimiento interno de que Charlotte Flair vs. Rhea Ripley en este momento es la favorita. Hay un sentimiento de presión por los patrocinadores y razones políticas después de que los hombres protagonizaran el evento principal las dos noches del año pasado; sería bueno que una pelea de mujeres encabezara y el sentimiento Flair vs. Ripley es más fuerte que Bianca Belair vs. Asuka para el puesto. Si hay The Usos vs. Zayn y Kevin Owens, uno pensaría que ese sería el otro favorito.”

Charlotte Flair también dejó en claro previamente que su combate con Rhea Ripley definitivamente sería una historia de calibre de evento principal, por lo que también existiría cierta “presión” para que esto ocurra, y ambas luchadoras tienen las suficiente credenciales para hacerse con esta posición. Habrá que ver qué es lo que WWE decide en este punto.