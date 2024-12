¿Qué le queda por lograr a Chris Jericho?

Chris Jericho lo ha logrado todo en la lucha libre profesional. ¿Cree el actual Campeón Mundial de ROH –defendió el título contra Matt Cardona en Final Battle– que aún le quedan cimas por alcanzar?

► ¿Qué más?

«Quiero seguir haciendo cosas memorables, creando nuevos recuerdos para las personas y continuar evolucionando en este negocio del que estoy enamorado desde que era adolescente. Si miras los hechos y cifras, realmente no queda nada que lograr para mí. Pero si hablamos de seguir disfrutando lo que hago y de crear, como dije, momentos geniales que la gente recuerde, ya sea para animar o abuchear, eso es básicamente lo que me queda por hacer. Y eso lo hago noche tras noche, porque no tomo nada a la ligera ni hago las cosas a medias.

Cada vez que acepto algo, como dije antes: ‘Si esta es tu misión, si decides aceptarla’, tienes que dar el mil por ciento. Porque eso es por lo que la gente está pagando con el dinero que tanto les cuesta ganar, especialmente antes de Navidad. Quiero darles un regalo de Navidad adelantado, un espectáculo que puedan recordar, sabiendo que en unos días tendrán que gastar más dinero en otras cosas o compromisos.

En esta época hay tantas opciones de entretenimiento, tantas cosas por hacer, que cuando eligen venir a vernos, queremos asegurarnos de que se vayan muy, muy felices. Y ese siempre ha sido mi objetivo.»

Jericho se llama a sí mismo «The Nueve» porque ha sido nueve veces campeón del mundo; además de en Ring of Honor, en WWE o AEW. Una meta que podría marcarse es llevar a una situación mejor justamente la compañía donde reina en estos momentos.

¿Qué te gustaría ver de Chris Jericho?