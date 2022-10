¿Qué le ofreció WWE a Saraya para que regresara?

Saraya debutó en All Elite Wrestling el mes pasado, siendo el último gran fichaje de dicha compañía. Si bien existían dudas sobre el estado de salud de la ex Paige, pero los informes ahora dicen que la ex Campeona Divas WWE está apta para competir en el ring, y poco a poco se está gestando su rivalidad con Britt Baker.

► WWE también le había ofrecido a Saraya la posibilidad de luchar

Saraya firmó un contrato con la compañía de Tony Khan por tres años, y dentro del acuerdo incluía su participación en el ring; sin embargo, también se conoció de que existía el interés de WWE en contar con sus servicios antes de que llegara a AEW, aunque evidentemente esto no se concretó.

Fightful informó recientemente que Saraya tenía interés tanto de AEW como de WWE antes de su llegada a la primera de las mencionadas, agregando de que WWE estaba interesada en traerla de regreso como competidora activa. Según esta fuente, WWE le ofreció a la ex Paige un trabajo para volver a ser la Gerente General en pantalla de WWE aproximadamente un mes después de no poder renovar su contrato, aunque aparentemente también se habló de que podía regresar a luchar en el ring bajo el nuevo régimen en la WWE, considerando que había recibido tres controles de salud extensos por su cuenta para ser autorizada médicamente para competir.

Recordemos que la carrera de Saraya en la WWE quedó en el limbo luego de que una lesión en el cuello la obligara a retirarse prematuramente en el 2017. Después de una etapa como Gerente General de SmackDown, Saraya permaneció sin hacer mayor cosa en WWE hasta que culminara su contarto en julio de este año. Ahora goza de una nueva oportunidad, y esperamos que le vaya de la mejor manera.