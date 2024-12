Qué le falta a AEW a juicio de Dave Meltzer

¿Quiénes son las principales estrellas en estos momentos de AEW? Dejando a un lado a los lesionados Bryan Danielson y Kenny Omega… Jon Moxley, Kazuchika Okada, The Young Bucks, Will Ospreay, Bobby Lashley, MJF, Adam Cole, «Hangman» Adam Page, Orange Cassidy, Jay White, Christian Cage… Seguro que algunos añadirían y otros quitarían. Pero hagamos dos apuntes. Uno: la mayoría de ellos son heels. Dos: ¿de verdad se puede considerar superestrellas a los faces?

Sí a Ospreay. No quizá si metemos a WWE en la ecuación, como hace el usuario de cuyos comentarios nos hacemos eco, pero sin duda en términos de la casa Élite. Incluso también Cassidy podría serlo. Sin embargo, no son suficientes, al menos en opinión de Dave Meltzer. Nuestro compañero contesta a dicho fanático en redes sociales que aconseja a la promtora de Tony Khan que tome nota del imperio comandado por Triple H:

«AEW podría tomar una página del libro de marketing de WWE para entender cómo promocionar una marca. Aunque AEW tiene estrellas, carece de una verdadera superestrella que atraiga la atención. La marca WWE ahora es más grande que cualquier estrella individual, pero necesitaron superestrellas para construir esa marca. AEW carece de superestrellas«.

«Les falta el «babyface» superestrella, ese héroe que casi nunca pierde y ocupa la posición principal. Es algo que necesitan desesperadamente en una promoción con tantos ángulos de dominio por parte de los ‘heel'».

They lack the superstar babyface who almost never loses in the headline position. It’s what you need badly in a promotion with no many heel beat down angles. https://t.co/7vG6eduQuL

¿Estás de acuerdo con el periodista?

Volviendo un momento a Worlds End, veamos cómo luce el cartel a falta de dos semanas:

