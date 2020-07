Qué le dijo Keith Lee a Adam Cole tras su histórica lucha

Ha pasado casi una semana desde la histórica lucha en The Great American Bash cuando se descubre qué le dijo Keith Lee a Adam Cole después de coronarse como Campeón WWE mientras también es Campeón de Norteamérica. En estos seis días el Universo WWE ha podido conocer las primeras reacciones de los dos luchadores, la opinión de Triple H acerca de lo que hicieron en el especial o el elogio de Roman Reigns al doblemente monarca.

Ahora, hablando con Bleacher Report después de la victoria más importante de su carrera, el "Ilimitado" revela sus palabras a su oponente.

Otro punto que Lee comentó en la entrevista es la ausencia de fanáticos, que no le afectó porque estaba demasiado concentrado en el combate.

"Estaba completamente centrado. No me importaba quien estuviera allí o quien no. Adam Cole es alguien a quien respetas cuando estás con él en el cuadrilátero y él comanda todo. Puedes sentir ese aura sobre él cuando lo ves en el ring. Y si no estás allí para luchar contra él probablemente te va a pisotear".