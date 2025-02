¿Qué le dijo John Cena a Jey Uso al final del Royal Rumble 2025?

Una vez recuperado de la sorpresa (suya y de todo el Universo WWE), John Cena regresó al ring para felicitar a Jey Uso como ganador del Royal Rumble 2025. Pudo verse que le dedicaba unas palabras al «Main Event», así como también le señalaba a la multitud emocionada por su victoria, pero no pudo escucharse qué le decía exactamente.

► Siempre lo supo

Ahora podemos saberlo gracias a la revelación del propio Jey en una reciente entrevista en Nightcap:

«Él entró al ring. Pensé que tendría que hacerlo una vez más, sacarlo de nuevo. Solo estoy bromeando. Me dijo: ‘Hey, hermano.’ Me abrazó y me dijo: ‘Hey, uce. Recuerdo tu primera gira. Siempre te dije a ti y a tu hermano: ‘Van a estar bien. Sean ustedes mismos.’ Luego me dijo: ‘Mira a esta gente ahora.’ Fue entonces cuando me giró hacia la multitud, y ellos estaban [gritando «yeet»], simplemente entregados, hermano. Sí, hombre. Mucho amor por John Cena. Es el GOAT».

El samoano también comparte qué estaba pasando por su mente al ganar el combate:

«Oh, mierd*. Oh, mierd*. Estoy sentado en el ring, y te digo, cuando lo empujé, solo lo miré. Oh, mierd*. Oh, mierda. Gané el Royal Rumble«.

¿Cómo viviste la victoria más grande de la carrera de Jey Uso en la WWE?

What does the 2025 Men’s #RoyalRumble have to say immediately after winning?! 👀 pic.twitter.com/9qzYgp6a8O — WWE (@WWE) February 2, 2025