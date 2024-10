Durante un segmento de WWE en 2005, cuando Rey Mysterio rivalizaba con Eddie Guerrero por la custodia de Dominik Mysterio, «Dirty» apareció jugando a la PSP.

► ¿Qué jugaba realmente Dominik Mysterio en la PSP?

Durante la reciente entrevista del luchador con Chris Van Vliet en Insight, fue cuestionado acerca del videojuego que estaba jugando:

“¿Quieres la respuesta honesta? Sí, lo recuerdo. Estaba jugando Grand Theft Auto: Liberty City Stories«. Cuando le preguntaron por una respuesta falsa, dijo: “FIFA”. Al preguntarle qué juega en la actualidad, el integrante del Judgment Day respondió: “Sigo jugando GTA 5. También juego un poco de Call of Duty. Un poco de Fortnite, de vez en cuando. 2K, obviamente; me encanta jugar como yo mismo y salir a golpear gente”. Según dice Dominik, nunca pierde en 2K. También habló sobre la próxima salida de GTA 6. “Espero que salga. Tengo una apuesta de que va a salir en los próximos dos años, ya sea este año o en 2026. Después de eso, mi dinero se habrá ido. No voy a rendirme con el juego, pero le deberé dinero a alguien. Perdería la apuesta».

Grand Theft Auto: Liberty City Stories es un videojuego de la serie Grand Theft Auto. Fue lanzado originalmente en 2005 para la consola portátil PlayStation Portable (PSP) y, posteriormente, adaptado para PlayStation 2 y dispositivos móviles. Este juego funciona como una precuela de Grand Theft Auto III, situándose en la misma ciudad ficticia de Liberty City pero en una época anterior. El protagonista es Toni Cipriani, un miembro de la mafia que regresa a Liberty City después de pasar varios años escondido por haber cometido un asesinato.