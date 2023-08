¿Qué hace ahora Summer Rae? «Extraño el wrestling»

La entrevista más reciente de Chris Van Vliet es con Summer Rae. En SUPERLUCHAS nos encanta cómo nuestro compañero conversa con sus invitados y como hemos hecho anteriormente estaremos trayendo las mejores declaraciones de la ex WWE Superstar. En esta ocasión, vamos con qué está haciendo en la actualidad y con que extraña el pro wrestling.

Miami Swim Week ‘23 🩵 pic.twitter.com/sNYM6SbZwi — Summer Rae (@DanielleMoinet) June 12, 2023

► ¿Qué hace ahora Summer Rae?

«Sí, en 2020, quizás en 2021 después de la gran pandemia, después del Performance Center post-COVID, eso quedará en los libros de historia. Sí, tuve una amiga en común que le ofrecieron un puesto en America’s Best Racing. Y ella no pudo aceptarlo porque era un conflicto de intereses. Así que ella me dijo, ‘Oh, conocí a una chica en un encuentro casual. ¿Conoces a Lisa Ann?’ Así que Lisa Ann fue un encanto. La conocí en Sirius Radio hace años. Nos seguimos mutuamente en Instagram y realmente no hablamos mucho. Y ella fue muy amable. Ella me dio esta oportunidad de trabajo a tiempo completo. El primer año transmitimos en vivo todos los meses, pasé de no recibir cheques ni dinero debido a la COVID a recibir un pago mensual de esta empresa. Y luego me llevaron de gira. Y para ser justos, no sabía nada sobre carreras de caballos o apuestas. Pero, ya sabes, Dusty Rhodes siempre decía sobre mí, decía: ‘Solo ponla en una habitación y ella lo entenderá’. No sé si es porque hablo mucho o qué es. Pero sí, pero ahora, por osmosis y haciendo esto semanalmente durante tres años, sé mucho sobre carreras de caballos«.

2wks in the ☀️ & I guess we’re back to blonde… pic.twitter.com/TrK4yRGyJl — Summer Rae (@DanielleMoinet) August 2, 2023

► Summer Rae extraña la lucha

«Extraño la lucha libre. Personalmente, yo no lo haría, tengo una espuela ósea en una vértebra de mi cuello y tengo el síndrome de salida torácica. Así que estoy bien, pero al final de mi lesión, tenía hormigueo en las manos y no podía abrir puertas y eso me asustó un poco. Para mí, extraño contar historias. Siempre escribo ideas y propuestas y las envío a ciertas promociones. Y tengo todas estas ideas que extraño y quiero ser parte de eso nuevamente, creo que tengo mucho más para dar. Y especialmente desde el punto de vista de estar presente en el momento, haría las cosas de manera diferente, mucho más segura y me divertiría mucho más. No creo que pudiera luchar todas las semanas y estar en ese papel. Y tampoco creo que sea mi propósito. Creo que poder destacar a los talentos y sacar lo mejor de ellos, y poder hacerlos el foco principal y mostrar a nuevos talentos jóvenes y ayudarlos con lo que sé del negocio. Me encantaría hacer algo así».