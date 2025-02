¿Qué fue de Tucker? De WWE a Skyview High School

Descubrimos qué fue del luchador Tucker, ex integrante de Heavy Machinery en la WWE con Otis, cuatro años después de que fuera despedido. El ex Campeón 24/7 ingresó a la compañía en 2013 y comenzó a prepararse para ser una Superestrella en el Performance Center después de haber tenido un exitoso paso por la lucha libre universitaria, alcanzando el grado de All-American. Corrió el mismo destino que muchos otros luchadores antes que él cuyos equipos se separaron y nunca encontraron su camino. En 2021 le rescindieron el contrato y en 2022 y 2023 tuvo algunos combates en las promotoras independientes DEFY y Prestige pero no dio más continuidad a su carrera en el pro wrestling.

En cambio, sí continúa en el wrestling. Levi Cooper, su nombre real, está en su primer año como entrenador principal en la escuela preparatoria Skyview High School en el área de Salmon Creek en el norte de Vancouver, Washington (Estados Unidos). Allí lo visitó recientemente el periodista Nick Krupke de KPTV para realizarle una entrevista de la que nos hacemos eco para conocer cómo es la vida actual de quien una vez formara uno de los equipos más notorios (más prometedores, quizá, nunca llegaron a tener verdadero éxito; de hecho, jamás fueron campeones) en la WWE. Ello mientras su entonces compañero hace de las suyas aún en la empresa dentro de Alpha Academy.

«Estar rodeado de gente de la lucha amateur es diferente a la lucha profesional. Esta es mi gente«.

«Triple H fue mi jefe por un par de años, conocí a Hulk Hogan , conocí a The Rock, Stone Cold, John Cena, conocí al Undertaker. En algún momento te das cuenta de que todos son simplemente seres humanos tratando de hacer lo mejor en el mundo».

«Viajar antes de tener hijos era 95% divertido, pero después de que nació mi hija, se volvió realmente difícil emocionalmente y no estaba preparado para lo difícil que iba a ser. Fue una manera genial de pasar mis 20. Fue algo realmente especial de hacer. Es un arte. Básicamente eres un doble de acción en vivo tratando de contar una historia con tu cuerpo sin palabras. El resultado está predeterminado, pero sal y cae afuera sobre una colchoneta de este grosor, repetidamente… eso cobra factura. Es un estilo de vida total».

«Como alguien que perdió dos veces en las finales estatales, fue realmente genial ver a cuatro chicos diferentes levantar las manos el año pasado. Fue muy especial porque sé lo que se siente estar del otro lado. Siempre les digo: ‘He estado cerca de la lucha cuando es buena y cuando es mala. Aprecien cuando es buena, porque no siempre será así’«.

Blue Collar Solid: 1st year wrestling head coach Levi Cooper is King of Ring in the eye of the @skyviewstormwa Storm of Vancouver and Coach is better known by many as “Tucker Knight” from his time in WWE with the tag team, “Heavy Machinery” @fox12oregonhttps://t.co/e6Ia3XhuCT

— Nick Krupke (@NickKrupke) February 10, 2025