¿Qué fue de Matt Morgan? De WWE y TNA a la política

Hace unos días hablábamos largo y tendido del pase de Kane de la WWE a la política estadounidense. Hoy atendemos al también ex-WWE y ex-TNA Matt Morgan y repasamos una reciente entrevista en la que comenta sobre su presente político y su pasado luchístico.

► En palabras de Matt Morgan

Cargo político y carrera en Longwood

“Me eligieron en 2017, me reeligieron en 2020 y nuevamente en noviembre de 2024, hace ya un año. Nuestros mandatos duran 4 años.”

“Generalmente intentamos rotar el puesto de alcalde cada año. Yo he sido alcalde como tres veces. Somos cinco partes iguales en lo que hacemos en la ciudad de Longwood, y creo que eso es algo bueno. Sí, llevo 8 años en política. ¿No es una locura?”

“Muchos pensaban: ‘es un luchador grandote y tonto, no va a poder hacerlo’. Y he demostrado que sí sé lo que hago. No me gusta llamarme político. Si haces este trabajo de la manera correcta, eres un servidor público.”

“Mi otro trabajo es como coordinador de alcance comunitario en Orlando Recovery Center.”

My wife La & I at last night’s City Of Longwood

“NATIONAL NIGHT OUT”, getting all the free hot dogs ready to serve to our residents. Was great seeing so many of our fellow neighbors out with their families having fun together! #Longwood #Strongwood #NationalNightOut pic.twitter.com/UlCJ6gvwGH — Matt Morgan (@BPmattmorgan) October 9, 2025

El evento benéfico para bomberos en Apopka

“Este 8 de noviembre, la ciudad de Apopka, el Departamento de Bomberos de Apopka y los Bomberos Profesionales Local 5293 van a organizar el evento ‘Fill the Boot Truck Pull’ en el centro de Apopka, de 4:00 a 9:00 p.m. Es un evento para ayudar a un bombero llamado Phil Pharaoh, que resultó herido, está pasando por un mal momento y necesita pagar sus cuentas. Habrá un trofeo para el equipo que logre jalar el camión en el menor tiempo posible.”

¿Cómo la lucha libre le ayuda en la política?

“Mi pasado como luchador, como American Gladiator, y las redes sociales ayudan a que más ojos se fijen en causas importantes. No solo cosas que me apasionan a mí, sino también cosas como esta, en otra ciudad, que necesitan atención. Ese es tu trabajo como servidor público: ayudar, ser el megáfono de los residentes.”

El cambio en la lucha libre y los luchadores “pequeños”

“El negocio se ha ido en otra dirección: ahora es más sobre lo acrobático, la atletismo, los ‘high spots’, movimientos locos que yo jamás podría hacer. Pero sigo creyendo que uno quiere ver a alguien en televisión que parezca que realmente podría patearte el trasero en una pelea de verdad. Hoy no se ve tanto eso. Son muy atléticos, sí, pero antes era como ver a un tipo y decir ‘wow, ese hombre me destruye’.”

Su visión política y la división actual

“Mis creencias son gobierno pequeño, menos intervención. Pero a un bache o a una farola dañada no le importa si eres republicano o demócrata. Solo quieren ser arreglados.”

“En política local no es tan partidista. Se trata de resultados.”

“Me entristece lo dividida que está la gente. No hablar no es algo bueno. Necesitamos más diálogo.”

La ambición política

“No pienso en dar el siguiente paso hasta no terminar lo que debo lograr donde estoy. Ese es el problema en política: entran al cargo y ya están pensando en el futuro.”

“No es poder. Gano 945 dólares al mes después de impuestos. Nadie se hace rico con esto.”

Couldn’t possibly be any more proud of our non-autistic son Jackson!! He continues to prove the doctors wrong, and we will NEVER give up on him! Here is just part of my keynote speech from the 2025 ICAN CONFERENCE For Neurodiversity….. #NonVerbalAutistic #Neurodiversity… pic.twitter.com/VpSaoq7bks — Matt Morgan (@BPmattmorgan) August 16, 2025

Problemas de salud

“Soy un adicto a opioides recuperado desde hace 19 años y medio. Fui un adicto funcional mis primeros años en WWE.”

“He tenido 7 sobredosis. Mi logro más grande es haberme recuperado.”

“Tenía espasmos en la parte baja de la espalda cuando iba a ser ascendido a SmackDown. No quería perder esa oportunidad. Vince McMahon me hizo cambiar mi finisher al F5, donde tenía que cargar a alguien en mis hombros y girarlo. Tuve que hacerlo incluso con Big Show, que pesa como 250 kilos.”

“He tenido 20 conmociones. Desde 2008 las empezaron a registrar. Yo empecé en 2002.”

“Cuando muera, voy a donar mi cerebro para estudios de conmoción.”

¿Extraña la lucha libre?

“Sí y no. Extraño a los fans, la adrenalina.”

“Pero ahora tengo otro tipo de ‘subidón’: ayudar a alguien a entrar en rehabilitación y salvar su vida.”