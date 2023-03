¿Qué está pasando con Roderick Strong en la WWE?

“Roderick es fantástico, pero, ya sabes, está bastante aplastado. No estoy hablando físicamente, quiero decir, estoy hablando de la forma en que está siendo utilizado y todo eso. Ya sabes, y cuando ha pedido que lo dejen salir, no le han dejado. Entonces, él está en esa extraña stiuación, ya sabes, donde está en algún lugar en el que básicamente no quiere estar”. Dave Meltzer daba a conocer estos detalles sobre la situación de Roderick Strong en la WWE en julio de 2022. En octubre, el luchador se alejó de la acción de la compañía y todavía no ha vuelto.

> Roderick Strong sigue en la WWE

Tampoco ha estado trabajando en otros sitios por lo que descartamos el que se fuera para firmar con otra empresa, como podría ser AEW, donde están sus amigos Adam Cole y Kyle O’Reilly. La verdad es que no ha habido nada que decir sobre él. En cambio, ahora sí tenemos una pequeña pero interesante novedad. Nuevamente, nuestro compañero Dave Meltzer, en Wrestling Observer Radio, informa de que Roderick Strong todavía está bajo contrato y no ha sido despedido sigilosamente. El motivo de su ausencia es que la WWE ha decidido no utilizarlo.

Especulando, podemos suponer que el luchador ha expresado su interés en irse así como su descontento con la creatividad, lo cual no habrá gustado demasiado en la compañía, que simplemente lo tienen fuera de la programación hasta que su acuerdo finalice. Veremos qué novedades tenemos próximamente sobre la situación de Roderick Strong en la WWE.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Roderick Strong?