Cain Velásquez o Drew McIntyre han sido mencionados como posibles retadores al Campeonato WWE en Royal Rumble 2020. Pero anoche descubrimos que Brock Lesnar entrará a la campal varonil para hacerse con un hueco en WrestleMania 36 por un título. Si gana podría desafiar a The Fiend por el Campeonato Universal si es que el demonio consigue vencer a Daniel Bryan en el PPV. ¿Habrá un combate campeón contra campeón en el magno evento? Eso parece improbable, una forma de malgastar dos interesantes encuentros.

Faltan muchas explicaciones de lo que está pasando con «La Bestia Encarnada». Y suponemos que la semana que viene empezaremos a conocer más del razonamiento detrás de su interés en enfrentar a 29 luchadores en vez de a uno el 26 de enero.

Mientras, no podemos más que especular con nuestra confusión. Eso es lo que está haciendo Xavier Woods mientras se encuentra recuperándose de una lesión que lo tendrá alejado de los encordados hasta verano.

Y’all I’m late to the show. First off all this match is dope. Second I just heard them say Brock is in the rumble. He’s still champ right? So if he wins then does he get a bye at mania? Update ya mans pls

— Austin Creed – Future King (@XavierWoodsPhD) January 7, 2020