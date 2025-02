¿Qué está haciendo Bryan Danielson?

Oigan, ¿Y Bryan Danielson?

Lo último que vimos en pantalla de Danielson fue cuando cayó ante Jon Moxley en AEW Wrestle Dynasty, siendo destronado esa misma noche como Campeón Mundial AEW.

Mucha agua ha corrido bajo el río desde entonces.

Por eso es de esperar que varios aficionados se pregunten por el paradero del «American Dragon».

Pues bien, recientemente según PWInsider Eite, él estuvo tras bambalinas en el capítulo de Dynamite de anoche, dado que él trabaja detrás de cámaras en AEW.

►Pero, hay más

A pesar de estar fuera de la televisión, Sean Ross Sapp de Fightful confirmó que Danielson sigue activo en el proceso creativo de AEW.

Lo anterior, en el pódcast de Fightful donde además de divulgar noticias, analizaron el episodio más reciente de Dynamite, el vídeo está colgado en YouTube y lleva por nombre: «Major NJPW Star To AEW? Hangman And MJF Get Real | AEW Dynamite Full Show Review 2/19/25″.

Esto fue lo que dijo y cito.

“Muchas personas en el Discord de Fightful Select me preguntaban sobre la presencia de Danielson entre bastidores. Tengo una entrevista con él que aún no he publicado porque no ha sido necesario; no es un tema urgente. Fue en Dallas, durante el evento de venta de boletos para All In. Tuvimos algunos problemas de grabación, pero ya los resolví y probablemente la publicaré durante la semana de Revolution”.

Si bien Danielson no ha confirmado su regreso al ring, sí le dijo a Sapp que estará involucrado en AEW All In de este año de alguna forma.

“Me comentó que sigue presente, que todavía trabaja con AEW y que estará en All In. Aún no sabe en qué capacidad. No es raro verlo entre bastidores. No creo que esté allí todo el tiempo, pero sí continúa colaborando creativamente con AEW”.

En cuanto a su recuperación, el estado de Danielson sigue siendo incierto.

“No sé si está haciendo rehabilitación en el cuello, si se sometió a una cirugía o qué está pasando exactamente. Sé que quería evitar la operación con rehabilitación, pero esto ya es algo común para él en esta etapa. No es extraño que esté entre bastidores”.

Con Revolution y All In a la vuelta de la esquina, se antoja por lo menos interesante ver una vez más volar al dragón americano, pero por ahora debe guardarse y sanar sus heridas.

Si quieres escuchar a Sapp decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el citado vídeo pódcast.

Toca el tema al minuto 8 con 25 segundos.