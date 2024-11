¿Qué esperar de su regreso a AEW? Adam Copeland avisa

No se espera el regreso de Adam Copeland a la programación de AEW -o al menos a los cuadriláteros ya que no ha dejado de aparecer en ella a través de videos comerciales, no todavía él mismo en el presente- hasta enero o febrero de 2025, cuando terminé la filmación de la segunda temporada de ‘Percy Jackson and The Olympians’. La mejor noticia a día de hoy es que ya tendría el alta médica. Ya se le echa de menos, son muchos meses lejos de la acción luchística recuperándose de una grave lesión.

► Cuando regrese «The Rated-R Superstar»

Dicho esto, ¿qué se puede esperar del veterano cuando se calce nuevamente las botas, se ponga las mallas y comience a repartir lanzas entre los All Elite? No se sabrá realmente hasta que suceda, pero el propio miembro del Salón de la Fama de la WWE pronuncia unas palabras al respecto en The Leafs Nation:

«Mi cerebro olvida que tengo 51 años, pero mi cuerpo rápidamente me recordó: sí, acabas de saltar desde 21 pies, idiota. Eso es técnicamente tres pisos. Tienes 51 años, déjalo ya. Pero me siento bien. Estoy listo para volver a la acción y ocuparme de nuevo.»

Precaución, parece que se puede esperar. O inteligencia, quizá sería más correcto decir. Menos riesgo, incluso. Nunca más un salto desde lo alto de la jaula, eso seguro. Ahora, con todo, el mismo talento de siempre. Las mismas ganas. De él y de todo el mundo. La verdad es que Adam fue en todo momento un elemento notable de los shows de la casa Élite cuando ha estado saludable, incluyendo haber sido Campeón TNT o su tremenda rivalidad con Christian Cage.

¿Qué te gustaría que fuera lo siguiente de Adam Copeland en AEW?