¿Qué dijo Dominik Mysterio tras salir de la cárcel?

El día de nochebuena, otra aparición no deseada de Dominik Mysterio y Rhea Ripley se dio en la casa de los padres de Rey Mysterio. Este último, y su esposa Angie no estaban muy complacidos por la visita y el primero le pidió a su hijo que saliera; sin embargo, llegaron a los empujones y Angie intentó abofetear a su hijo, pero Rhea la detuvo inicialmente antes de recibir la cachetada con la otra mano de la esposa de Rey. A continuación, el joven luchador fue arrestado por la policía, quienes habían sido previamente contactados por Rey, y aparentemente tuvo que pasar el resto de la Nochebuena en la cárcel, aunque no estuvo allí por mucho tiempo, dado que fue liberado al día siguiente.

► Dominik Mysterio insinuó un posible cambio tras salir de prisión

En el reciente episodio de Monday Night RAW, Dominik Mysterio abordó la situación su arresto en la víspera de Navidad, en un video que fue mostrado al aire, grabado desde otro lugar ya que no estuvo en el programa. El joven luchador de 25 años insinuó un posible cambio de personaje, afirmando que ha tenido «tiempos difíciles» y la prisión cambia a un hombre. También hizo una afirmación audaz de que «recién está comenzando» y culminó con un mensaje final a Rhea Ripley.

«Pasé un tiempo difícil y sobreviví. La prisión cambia a un hombre. Ustedes pueden pensar que se acabó para mí, pero No. Solo estoy comenzando. Mami te veo pronto, porque sabes que eres la única mamacita».

Rhea Ripley hizo eco del video de Dominik y se pronunció en su cuenta de Twitter, elogiándolo al decir que es un tipo duro, tras todo lo que ha pasado en los últimos días.