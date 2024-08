Atrás quedaron los tiempos en que Swerve Strickland quería destronar a MJF como Campeón Mundial de AEW. No tanto el consejo del «Realest One» al «American Hero» de trabajar duro para tener una oportunidad de recuperar el título, o el apunte del Campeón Americano de que ahora mismo no busca tomar ese camino. Hoy, podrían colisionar en cualquier momento, pero no están cerca de hacerlo mientras uno rivaliza con Bryan Danielson mientras el otro lo hace con Will Ospreay, los dos en dirección de All In.

«Todo lo que recuerdo de él era su hambre», comienza diciendo Swerve a Justin Barrasso de Sports Illustrated. «No tenía miedo. Eso es lo que lo diferenciaba: no tenía ese temor de ir a donde necesitara ir para mejorar. Max siempre quiso estar rodeado de una gran competencia. Incluso cuando era joven, se rodeaba de talento de primer nivel y quería ponerse a prueba en condiciones difíciles. Por eso se volvió tan bueno a una edad tan temprana». El monarca máximo añade que con todo el éxito que ha tenido hasta ahora Maxwell Jacob Friedman aún así nunca se permitirá ponerse cómodo. «No creo que Max tenga algo más que probar. Así de bueno es. Pero él nunca se lo dirá a sí mismo ni permitirá que lo crea. Siempre seguirá trabajando.»

