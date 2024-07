Lexis King: «WWE y AEW son el día y la noche»

La Superestrella de NXT Lexis King lleva un año trabajando en WWE después de haberlo hecho durante cuatro como Brian Pillman Jr. en AEW. No pueden compararse ambas empresas pero de hacerse sin duda está teniendo mucha más exposición en la actualidad que cuando era All Elite, tiempo del que difícilmente se puede destacar nada, lo cual también tiene que ver con que era uno más dentro del enorme elenco de la compañía, o que, como ocurre aún en la actualidad, no estaba preparado para subir de nivel.

► ¿Qué diferencia a WWE y AEW?

Dicho esto, el hijo de Brian Pillman comparte su perspectiva con respecto a qué diferencia a las dos organizaciones:

“Es como la noche y el día, ¿sabes a lo que me refiero? No voy a hablar demasiado sobre Brian Pillman Jr. y los desafíos que enfrentó en AEW, pero aquí en NXT, digo, el Rey lo tiene todo. Tengo el respeto del vestuario, tengo un lugar en el show, soy valorado por lo que aporto, mi habilidad dentro y fuera del ring. Aquí todo es diferente. Tengo una dirección. Tengo la vista puesta en el premio, ¿sabes a lo que me refiero? Eso no es culpa de nadie más que mía. Vimos lo que pasó en Jacksonville, cuando Pillman Jr. no estaba concentrado. Yo era una sombra de lo que soy ahora. No era nadie porque no estaba enfocado en el objetivo, pero aquí en NXT, tenemos el Performance Center. Tengo un lugar donde entrenar. Tengo jóvenes, chicos y chicas, que me miran como un modelo a seguir, que dependen de mí para salir y ser El Rey, para dar un ejemplo. Así que no tengo tiempo para estar saliendo de fiesta o con esa tontería de ser DJ. Vengo a este gimnasio, entreno frente a estos entrenadores profesionales, y empezamos a trabajar para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos«, dice King en Busted Open Radio.

.@DanteChenWWE and @LexisKingWWE look to solve their issues with each other once and for all in a vicious Singapore Cane Match. #WWENXT pic.twitter.com/REomYSGaxs — WWE NXT (@WWENXT) June 16, 2024