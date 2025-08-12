Qué cosas no hacer al momento de apostar en las MMA

Las artes marciales mixtas o MMA han estado creciendo en popularidad, no solo en los amantes de la acción y la rudeza típica del deporte de contacto, sino que también se ha abierto un hueco en el mercado de las apuestas, por lo que en este artículo te daremos algunos tips de qué cosas no hacer para salir airoso de las apuestas en este rubro.

Errores de “novatos”

Usar únicamente el récord de guía

Sí es cierto que es fácil dejarse llevar por récords personales de los peleadores, como por ejemplo 10 victorias y apenas una derrota. Pero si solo te quedas con el número y no desmenuzas cómo fue obtenido ese récord, te perderás detalles importantes como la calidad de los peleadores con los que luchó o en qué circuito fueron conseguidas dichas victorias.

No tener en cuenta los campamentos y la preparación

Muchas veces se subestima el entrenamiento previo de cada peleador y la calidad del campamento en donde se involucren antes de subirse al octágono. Si bien es algo complicado saber todos los detalles de los mismos, muchas veces los medios o redes sociales hacen públicas las noticias más importantes de los campamentos, lo cual ayuda a definir qué estrategia y ritmo tendrá cada peleador.

Ignorar los estilos de pelea

Más importante que las rachas de victorias consecutivas es saber qué hará cada peleador en el octágono, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Lo más vistoso siempre suelen ser los luchadores con striking ofensivo, pero si eso no se complementa con una buena defensa al grappling y al suelo, lo más probable es que termines regalando tu dinero.

No analizar el lugar del evento

Se suele decir que solo dos hombres entran a la jaula, pero solo uno sale victorioso, pues, como en todos los deportes, la fanaticada también juega a favor, por lo que un luchador que pelea en su país o ciudad natal estará más motivado y menos reacio a caer ante un visitante. El factor psicológico es algo que a simple vista no parece importante, pero puede decantar una pelea.

No dejarse llevar por los “favoritos”

Los medios, la prensa, las redes sociales y los fanáticos siempre tienen sus favoritos, y las artes marciales mixtas no son la excepción. El favoritismo popular puede nublar tu juicio, así que en vez de dejarte llevar por la mesa, haz tu propio análisis y toma el mando de tu apuesta.

¿Dónde apostar?

Finalmente, ten en cuenta estos consejos que te damos para que cuides tu dinero al momento de apostar tus primeras monedas en las MMA y no te dejes hacer nocaut de manera primeriza haciendo un error de “novato”.