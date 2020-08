¿Qué consejo le dio Triple H a Dakota Kai?

Dakota Kai ha concedido esta semana unos minutos a la publicación australiana Wide World of Sports y ha hablado de cómo ha sido el camino que le ha llevado de luchar en las promociones independientes a hacerlo en NXT nada más y nada menos que por el campeonato ante la japonesa Io Shirai en NXT TakeOver XXX.

Kai, de 32 años, ha pasado casi 10 recorriéndose las promociones más pequeñas de Australia, Nueva Zelanda, América y Japón hasta llegar a tener el puesto de privilegio que tiene hoy. Desde que firmara con WWE en 2016 se estuvo preparando a conciencia hasta que impactó a todos con sus continuas apariciones en 2017 como la capitana del Team Kick.

►Un camino lleno de adversidades

"No puedes fingir la pasión por algo así y cuando hay pasión no es difícil perseguir tu sueño. Tuve las pruebas de acceso a WWE en 2014 e inicialmente me rechazaron".

"Me dijeron: 'No tenemos nada para ti en este momento pero sigue haciendo las cosas como las estás haciendo y quizás en un futuro tengamos algo para ti. Seguiremos en contacto'. "Había una puerta abierta a mejorar y supe que no había sido un fracaso total, simplemente fue un contratiempo. En aquel momento pensé que quizás había sido el momento de dejarlo y de pensar en hacer alguna otra cosa fuera del mundo de la lucha profesional, pero centré todas mis fuerzas en un objetivo y no paré. Tuve mucha suerte"

En enero de 2019 Dakota Kai se destrozó la rodilla en un evento en vivo de NXT algo que, después de haberse creado un nombre en la compañía, fue un paso atrás con el que volvieron algunos fantasmas:

"Es extraño porque cuando me rompí los ligamentos de la rodilla la parte física de la recuperación fue bien, pero la parte psicológica fue lo más duro y a día de hoy sigue siendo duro porque no puedes parar de preguntarte si serás capaz de estar a la altura o si volverás a lesionarte. Al menos desde entonces no he vuelto a tener ninguna otra lesión y eso me ha ayudado mucho para adquirir la confianza necesaria y poder rendir al mejor nivel".

►Guiada por Triple H y Shawn Michaels

"Es muy raro, es una locura trabajar con alguien a quien solías ver en televisión y ahora estás a sus órdenes y tienes que actuar lo más normal posible. He aprendido mucho de Triple H y Shawn Michaels porque siempre están ahí en NXT y te dan su opinión sobre tus combates y te echan una mano en lo que haga falta. "Recuerdo uno de los mejores consejos que me ha dado Triple H. Él sabe mejor que nadie la cantidad de altibajos que hay en este negocio y recuerdo que me dijo: 'Disfruta de los mejores momentos porque nunca sabes cuando volverán. Hay veces en que parece que no haces mucho ruido, que no haces grandes cosas, pero es entonces cuando estás dando los pasos más importantes para llegar a hacer cosas muy grandes. Los peores momentos solo sirven para que disfrutes mucho más de los mejores'".

