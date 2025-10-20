¿Qué aprendió Darby Allin en el Monte Everest?

En mayo de 2025, la estrella de AEW Darby Allin alcanzó la cima del Monte Everest, logrando una hazaña tan peligrosa como impresionante que han conseguido aproximadamente siete mil personas pero que también ha dejado 400 fallecimientos. Siendo el único luchador que lo hace, ¿cómo vivió la experiencia?

► Darby Allin en el Monte Everest

«Realmente me hace poner en perspectiva lo importante que es la vida y tus propios deseos y necesidades, porque como dije, empiezas a vivir tu vida para otra persona y te vuelves adicto a la fama o lo que sea, y te das cuenta de que nada de eso importa. Lo que importa es estar con los pies en la tierra, ser humilde y equilibrado. Eso es todo. Quiero ser este tipo, una vez que todo esto termine, que pueda simplemente desaparecer y no estar aferrado al centro de atención, diciendo ‘mírenme, mírenme, estoy aquí, préstame atención’. Esa desesperación es nauseabunda de ver.»

«Creo que lo más importante es ser feliz con quien eres por dentro cuando las cámaras no están rodando. Si no eres feliz y dependes de alguien más para que te hagan feliz, entonces debes profundizar y encontrar quién eres realmente.»

«Te hace sentir muy pequeño y los problemas que sientes, que parecen enormes, no significan nada allí arriba. La lucha libre intenta convencerte de que todo es una guerra entre empresas, pero al final del día, cuando llegué a la cumbre, empecé a llorar porque me di cuenta de que nada de esto importa. Todo lo que importa es tu paz interior.»

«Sí, estaba asustado. Cuando llegamos al campamento base, nos dijeron: ‘Tenemos estos rastreadores y podemos ponértelos en caso de que te aplaste una avalancha, así podremos encontrar tu cuerpo.’ Y ahí es cuando realmente se vuelve real.»

«Hubo momentos durante la escalada en los que pensé: ‘Esto es una locura’. Pero estaba en paz si moría en esa montaña, porque desde el principio me preguntaron: ‘¿Estás dispuesto a morir?’ Y yo dije que sí, totalmente listo para morir. Así que simplemente seguí adelante, pase lo que pase.»

«Cuando llegué a la cumbre, no podía describir lo que sentía. Simplemente empecé a llorar. Fue un sentimiento increíble. Y todo esto vuelve a la libertad que me ha dado AEW. Me dejaron vivir. No soy una simple pieza de la rueda.»

«Le propuse a mi novia en la cumbre del Everest. Fue una experiencia increíble.»

