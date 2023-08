¿Qué aporta Michin a The OC?: «Nos da equilibrio»

¿Qué aporta Michin a The OC? es una pregunta justa que cualquier integrante del WWE Universe podría hacerse habida cuenta de que apenas se ha notado la inclusión de la luchadora en la facción junto a AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows. En todo caso, es una excusa para rivalizar con Karrion Kross y Scarlett. Pero ni ella ni los tres luchadores han visto mejorada su situación de ninguna manera. De todas maneras, The Machine Gun explica en Out of Character with Ryan Satin cuál es su aportación al equipo.

► ¿Qué aporta Michin a The OC?

«Siempre he pensado que Mia luce genial y es una buena luchadora. Ha seguido su camino, ha estado en el medio, pero nunca hemos conversado. Fue solo un rápido saludo y nunca pasamos tiempo juntas. No la conocía bien.

«Ella es tan genial. Encaja perfectamente. Es muy fácil trabajar con ella, y creo que tiene un gran potencial.

«Ella es la pieza que equilibra el grupo, y quiero decir que añade un elemento tan interesante. Todos han visto a AJ Styles. Han visto a The Good Brothers con AJ. Saben lo que tenemos, y ella aporta un elemento completamente nuevo y muy genial. Realmente es genial y es muy amable».

Sería bueno ver realmente ese elemento completamente nuevo en la televisión de WWE. Veremos si estas cuatro Superstars reciben más oportunidades en el resto de 2023, empezando por el programa de mañana de SmackDown, para el cual todavía no han sido anunciados. Ya sea como facción o por separado, pues al mismo tiempo tampoco es que la alianza de The Phenomenal One con sus dos amigos haya funcionado nunca demasiado bien en el McMahon Empire.