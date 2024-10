Se fue de AEW buscando nuevas metas y apenas mes y medio después, QT Marshall volvió a la promotora. Eso sí, en teoría como «VP de coordinación», según reveló él mismo bajo entrevista el pasado verano. Pero ahora, AEW lo anuncia para luchar en la previa de su siguiente PPV, Full Gear.

Marshall protagonizará uno de los combates más extraños de la historia de AEW, pues tiene previsto medirse a un exluchador, AJ Befumo, que actualmente goza de enorme popularidad en EE.UU. por sus vídeos de TikTok, donde junto a su hijo visita los grandes almacenes Costco para comer allí. ¿Y por qué en Full Gear? Porque este show se celebrará desde New Jersey, de donde es oriundo Befumo.

A comienzos del presente mes, el ahora conocido como «‘Big Boom’ AJ» anunció que había firmado contrato para disputar un combate en AEW, y aprovechando la ocasión, retó a Marhall. Durante la previa de All Out 2024 pudo vérsele ya entonces sugerir su futuro. Befumo disputó su último encuentro en 2021, como parte del evento The Big Bang, de la empresa Stand Alone Wrestling.

Este particular duelo que nos ocupa supone el tercer añadido para AEW Full Gear 2024, cita que discurrirá al amparo del Prudential Center de Newark (New Jersey, EE.UU.) el próximo 23 de noviembre. He aquí su cartel actualizado.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

#AEWFullGear ZERO HOUR

Sat 11/23 | @prucenter | https://t.co/UN1cNj1SFY

Big BOOM A.J. vs QT Marshall

The challenge was made, and now it is official: social media sensation @ajbefumo w/ #BigJustice will face @QTMarshall at Full Gear ZERO HOUR!

New Jersey, get ready for the BOOM!💥 pic.twitter.com/SOLeBkARZP