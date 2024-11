QT Marshall: «No sé por qué los fans de AEW me odian»

Que los fans de AEW odian a QT Marshall es un hecho. Pudo verse durante su combate con la celebridad de internet Big Boom! AJ en Full Gear. Lo han hecho siempre. No por capricho sino por el comportamiento del propio luchador. Aunque él dice no entender por qué genera esta reacción.

► El odio a QT Marshall

«No sé por qué a los fans no les gusto, por la razón que sea, pero estoy bien con eso. Me inclino hacia ello. Lo disfruto. Creo que siendo una buena persona detrás de escena y en mi vida, es divertido poder sacar eso frente al público en vivo y liberar esas frustraciones. Ellos tienen muchas frustraciones con mucho del talento, así que que las descarguen conmigo. Estoy bien con eso.»

«Tony y yo estábamos hablando de esto el otro día. Obviamente, todo comenzó simplemente estando ahí por ser asistente de Cody y luego, de alguna manera, cayendo en las cosas de la televisión. Pero creo que gran parte fue nunca resistirme ni luchar contra los rumores e insinuaciones de por qué tenía los lugares que tenía. Es como, ‘Si eso es lo que quieren creer, estoy totalmente de acuerdo’. No hay nada que odiaría más como fan que un tipo en una posición solo porque usó sus relaciones para llegar ahí y no se lo ganó realmente. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que para mí, esa fue la forma más fácil de simplemente inclinarme hacia ello y divertirme. Como fan, entiendo completamente por qué no les agradaría y trato de hacer mi mejor esfuerzo para no darles ninguna razón para cambiar eso.»

«Pero en dos de esas luchas no televisadas, créanlo o no, fui completamente face y pude dar la vuelta al público de inmediato. Así que también lo disfruto, pero no, sé cuál es mi lugar. Soy bueno en ello. Me gusta. La lucha libre es como una salida para liberar algo de tensión y si puedo hacerlo de vez en cuando, especialmente frente a una buena audiencia, definitivamente vale la pena para mí. También lo vale para mi cuerpo.»