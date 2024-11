QT Marshall: «Hablé con WWE y me trataron mal»

Después de salir de AEW a finales de 2023 y antes de regresar a principios de 2024, QT Marshall habló con WWE pero las cosas no fueron de la mejor manera. Camino a disputar un combate insólito en Full Gear, el veterano explica lo sucedido en The Takedown.

► ¿WWE trató mal a QT Marshall?

«Tengo tantas cosas positivas en la lucha libre en cuanto a lo que aporto. Hago tantas cosas que la gente ni siquiera sabe qué hacer conmigo, y por eso encajo tan bien en AEW, porque no tengo un solo rol. Simplemente hago todo lo que puedo. Por supuesto, me puse a pensar en ello. Recuerdo haberle dicho a Tony hace mucho tiempo, cuando Cody fue a WWE, ‘Nunca voy a dejar AEW para trabajar en la oficina de WWE. Simplemente no lo haré. Es un sistema tan grande’. Soy como la mano derecha de Tony. ¿Por qué me iría para ser el número 7,000 en una empresa, trabajar más horas, más días en la carretera, solo para decir que trabajo para WWE? Hace 20 años, por supuesto, habría hecho cualquier cosa para trabajar en WWE. Ahora, es diferente. Si solo se tratara de ser un talento, y le dije esto a Tony también, ‘Si ellos vinieran a mí y habláramos solo de ser un talento en el roster principal, claro. Quiero decir, ese es el sueño’».

«Tuve una conversación con alguien que ni siquiera trabaja allí ya. Simplemente me cayó mal durante la conversación. Fue como, ‘Oye, sí, oh, sí, eso es genial. Muy bien’. Le dije, como, ‘sí, muy bien, mantendremos el contacto’. Para mí, fue como ‘no voy a mantener el contacto’. Tuve todo ese tiempo entre noviembre y enero, así que cuando esa conversación surgió el 1 de enero o el 2 de enero, cuando fuera, ya lo sabía. Además, ya había hablado con Tony antes de eso, así que ya lo tenía claro. Creo que solo estaba buscando una razón para decir no».

