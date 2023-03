The Factory fue una facción de AEW que dio comienzo en 2021 cuando QT Marshall traicionó a Cody Rhodes y The Nightmare Family para comenzar inmediatamente una facción con ellos junto a sus nuevos aliados: Aaron Solo, Anthony Ogogo y Nick Comoroto. A estos se unirían posteriormente Cole Karter y Lee Johnson. Inicialmente, tuvieron bastante presencia en la programación de la compañía, incluyendo un mano a mano de Ogogo con Rhodes en Double or Nothing. Y llegaron a trabajar en NJPW. Sin embargo, poco a poco fueron quedando relegados a Dark y Dark: Elevation hasta finalmente disolverse.

Lo hicieron sin llamar demasiado la atención así que tampoco hubo momento realmente para hablar de ello, pero lo hacemos ahora para conocer, aunque no en profunidad, al menos todavía, qué hizo que la agrupación terminara. El mismo Marshall habló de ello en una reciente publicación en redes sociales en la que contestaba a un fanático que decía que la extraña.

We did some fun stuff. Unfortunately, the amount of Factory hate from the “experts” in wrestling was too much and the group had to disband. But keep your eyes on @BigShottyLee @realcolekarter @AaronSoloAEW @Mr_Freakbeast https://t.co/JpUu7z1jN2

— QT Marshall (@QTMarshall) March 5, 2023