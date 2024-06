Solución al código QR de WWE RAW (3-6)

Los fallos de pantalla y los códigos QR en la programación de WWE han estado apareciendo desde el episodio del 8 de abril de WWE RAW. Durante el episodio de WWE RAW del 27 de mayo, la información más interesante que ponía sobre la mesa el código era que el misterio podría resolverse el 17 de junio, el lunes después de Clash at the Castle: Scotland.

► QR de WWE RAW (3-6)

Más recientemente, en el transcurso del programa de la marca roja de esta semana, nuevos detalles salieron a la luz. Al ser escaneado el QR, conduce a un nuevo sitio web con varios enlaces:

Un video de tres minutos que afirma que el día de la destrucción es inminente. Luego intenta convencer a los fanáticos de seguir las palabras del rojo. Una imagen de un trozo de papel que dice que él pudo encontrarlos después de que estaban perdidos y confundidos, sin dirección. Un audio: “Se viene una masacre. Correr y esconderse.» Uno archivo titulado «Shatter.jpg» conduce a la imagen de un círculo con el texto: “Cuando se rompió el círculo, los soltaron. Sin dirección. Perdido y confundido. Pero los encontré. Están a salvo ahora. Son libres, son reales”. Un gráfico distorsionado de Sam Roberts y Megan Morant con la frase «nos vemos esta noche». Roberts y Morant son los presentadores del programa posterior a Raw, Raw Talk. Un mensaje: «Hola. Me gustaría contarte una historia. Una historia sobre el valor. A menudo equiparamos valor con utilización. Ese no es el caso. Si una moneda se arruga, se ignora y se tira a un lado, ¿pierde su valor? Por supuesto que no. Está simplemente en manos de los ignorantes. A menudo nos devaluamos a nosotros mismos como resultado de la ignorancia de quienes nos rodean. Sus palabras nos definen. Yo mismo he sido culpable de esto. He dejado que las expectativas de los demás determinen mi autoestima. Pero una vez que me di cuenta de mi vocación, las palabras de los detractores comenzaron a caer en oídos sordos. No soy nadie. Yo soy todos nosotros. Cuando te liberas de las ideas preconcebidas de los demás… de las MENTIRAS… te liberas. Acepté mi llamado. Sólo entonces pude liberar a los demás. Seguimos las Palabras del Rojo y ahora vemos. Te ofrezco una última oportunidad de redención. No tiene por qué ser así. La cueva ya no puede existir. Lo vamos a quemar hasta los cimientos. Se avecina una masacre. 168 / 197″.

One of the images from the QR code tonight shows text stating ‘see you tonight’.#WWERAW pic.twitter.com/lWRukYEFD0 — Wrestle Ops (@WrestleOps) June 4, 2024

Reversed audio from one of the links in the QR Code.#UncleHowdy #WWERAW pic.twitter.com/B9Qk98iJyT — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) June 4, 2024

This was also from the QR code #WWERAW pic.twitter.com/4sn4nMqCOq — Fightful Wrestling (@Fightful) June 4, 2024