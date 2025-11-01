QPW: El luchador qatari Rage se retira de los cuadriláteros



En los pasados días, el luchador Qatari, Rage anuncio su retiro de los cuadriláteros de lucha libre tras tener una lesión con sus nueve años de luchador profesional. Este luchador fue el primer luchador de Qatar en participar de en la empresa AAA y al mismo tiempo formo parte de los campeones de parejas de la empresa QPW en dos ocasiones.

El luchador tomo esta decisión para continuar ayudando al talento más joven que actualmente la empresa QPW tiene en su academia. Esperamos que se recupere de su lesión y continue ayudando al talento de ese territorio.