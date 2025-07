Pyfer se siente excluido del ranking a pesar de victoria sobre Gastelum

Joe Pyfer cuestiona la clasificación de peso mediano de UFC después de su más reciente victoria. Pyfer (14-3 MMA, 5-1 UFC) se recuperó de su derrota en el evento principal ante Jack Hermansson con un nocaut sobre Marc-Andre Barriault en UFC 303, seguido de una victoria por decisión unánime sobre el ex retador al título interino Kelvin Gastelum en UFC 316 el mes pasado.

El graduado de la Contender Series de Dana White, de 28 años, está considerando regresar a finales de año.

« Quiero a alguien entre los 15 mejores. No tengo a nadie en específico. Hay muchas peleas programadas ahora mismo entre los 15 mejores, así que tengo que esperar a ver cómo se desarrolla. Obviamente, tiene que tener sentido en cuanto a la ubicación de mi pelea, pero me gustaría pelear en septiembre u octubre».

Cuando se le presionó para que dijera un nombre, Pyfer dijo que pelearía con cualquiera, pero que estaba más preocupado por su ubicación en el ranking de peso mediano de la UFC.

«Hay mucha gente, pero no voy a decirlo porque a la UFC no le importa lo que quiero. La UFC te ofrece una pelea y normalmente tienes que aceptarla, es un trato. Así que, en un mundo ideal, si me permitieran pelear con quien quisiera, tendría un ranking mucho más alto.

Creo que es un poco raro tener un récord de 5-1 y no estar entre los 15 mejores. Acabo de vencer a una leyenda que ingresó al Salón de la Fama por su pelea con Izzy (Adesanya), pero luego hay peleadores con un récord de 3-2 que están entre los 15 mejores, o lo que sea que sea Abus Magomedov. Creo que es ridículo, así que es lo que es.