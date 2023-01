Pure-J: “Climax 2022” Hanako Nakamori se corona

La empresa femenina Pure-J presentó su evento “Climax 2022” última magna función donde se pusieron en disputa tres campeonatos.

► “Climax 2022”

Riko Kaiju de SEAdLINNG conquistó el Campeonato POP tras imponerse a Crea, quien cayó en su cuarta defensa titular. Kaiju celebró con Arisa Nakajima la conquista de este cinturón. Tras la celebración, Chie Ozora subió al ring y la desafió.

Rydeen Hagane y SAKI se consolidaron en la posesión del Campeonato Femenino de Parejas Daily Sports al lograr la tercera defensa del cetro superando a KAZUKI y Momo Tani.

En la batalla principal, Yuu cayó en la tercera ocasión que defendía el Campeonato de Peso Abierto Pure-J contra Hanako Nakamori. Fue un duelo muy reñido entre dos poderosas gladiadoras, hasta que Nakamori logró llevar a Yuu al toque de espaldas. De esta forma, dio inicio el quinto reinado de Nakamori; tras el combate, la veterana Rydeen Hagane lanzó su reto a la flamante monarca.

Los resultados completos son:

PURE-J “PURE-J CLIMAX 2022”, 18.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 550 Espectadores

1. Special Six Woman Tag Match: Leon, Kaori Yoneyama y Cherry vencieron a Makoto, Chie Ozora y Yuki Mashiro (12:22) con un Mad Splash de Leon sobre Ozora.

2. Special Singles Match: Tsubasa Kuragaki derrotó a AKARI (7:27) con un Hayabusa Jikiden Falcon Arrow.

3. POP Title: Riko Kaiju venció a Crea (c) (13:6) con un Jackknife Hold – conquistando el título

4. Daily Sports Women’s Tag Team Title: Rydeen Hagane y SAKI (c) derrotaron a KAZUKI y Momo Tani (15:06) con un 100kg Moonsault Press de Hagane sobre Tani defendiendo el título.

5. PURE-J Openweight Title: Hanako Nakamori venció a Yuu (c) (14:37) por Pinfall – conquistando el título