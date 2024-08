Camino a su combate en SummerSlam 2024, el «Best in the World» CM Punk repasa su rivalidad con «The Scottish Warrior» Drew McIntyre en WWE durante una entrevista con Michael Cole.

► CM Punk vs. Drew McIntyre

«No lo vi venir de Drew, sinceramente. Tal vez no me habría sorprendido si viniera de Seth, pero Drew era un tipo con un potencial desperdiciado durante años y años, y él está más enojado consigo mismo. Si yo soy el objetivo en el que necesita enfocarse para desahogarse, no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo que Drew piensa de mí realmente no es asunto mío. Pero lo que dice y lo que hace en mi contra hace que sea mi asunto, y lo ha hecho terriblemente personal.

«Hay consecuencias y repercusiones por las cosas que la gente dice y hace. No soy el malo por devolver el golpe. No es que me moleste estar lesionado, sino la falta de respeto. La falta de respeto, el alarde. Drew rezó para que me lesionara. Es algo bastante desagradable, especialmente cuando sé que él mismo ha sido despedido de esta compañía y ha estado fuera por lesiones. No deseo lesiones a ningún atleta profesional. Creo que es algo bastante bajo. Pero el sueño de Drew es ser campeón. Mi objetivo es asegurarme de que Drew no sea campeón. ¿Quién tiene el oro alrededor de la cintura en este momento? No Drew. Así que, ¿quién gana?.

«No estoy haciendo un plan aparte de ir directamente contra Drew. Estoy actuando como si esto fuera una pelea en la calle. Tener a Seth ahí, genial. Si quiere ser un factor decisivo en el resultado de este combate, lo enfrentaré cuando pase. Estoy viendo rojo en Cleveland, y voy directo a por Drew.»

¿CM Punk vencerá a Drew McIntyre en SummerSlam?

