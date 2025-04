Puedes escuchar a Kenny Omega en Devil May Cry de Netflix

Hace unos días confirmábamos que la Superestrella WWE «The King of Strong Style» Shinsuke Nakamura actúa como actor de doblaje en la serie animada Musculman: la crónica del origen perfecto que se transmite en Netflix. Nakamura participa en la segunda temporada prestando su voz a Kamandas, un amigo de Warsman, de quien mejor no mencionar nada para no desvelar posibles spoilers.

Embed from Getty Images

► Actor de doblaje

Y ahora nos enteramos de que la estrella de AEW «The Best Bout Machine» Kenny Omega también dobla a un personaje, Sly, en la recientemente estrenada en la misma plataforma Devil May Cry, una ficción episódica de animación basada en la popular saga de videojuegos del mismo nombre. De acuerdo a la página de Omega en IMDB, solo actúa en un episodio. Y tiene además pendiente The Walk-On’s.

En cuanto a la serie, echa un vistazo:

Dante es un cazador de demonios profesional que ha dedicado su vida a exterminar a las criaturas del inframundo, impulsado por un profundo deseo de venganza tras la trágica muerte de su familia a manos de estos seres malignos. Con habilidades excepcionales y un arsenal de armas sobrenaturales, recorre el mundo enfrentándose a demonios de todo tipo, buscando pistas que lo lleven al responsable de su doloroso pasado.