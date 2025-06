¿Puede AAA conquistar WWE? JBL: «Mr. Iguana…»

JBL analiza la integración del talentode AAA en WWE y reflexiona sobre el reciente evento Worlds Collide en un episodio reciente del pódcast Something To Wrestle With, del cual a continuación resaltamos algunas declaraciones potentes del miembro del Salón de la Fama de la empresa estadounidense.

“Sí. Creo que es increíble. La integración fue genial. Vi gran parte del show por clips. En internet dijeron que yo iba a estar ahí, no sé de dónde salió eso. Me hubiera encantado estar, pero hasta donde sé, nunca estuvo planeado. Así que no sé de dónde salió eso. Pero mira lo que está pasando en ese show de AAA primero. Es difícil sobresalir. No importa dónde estés. La gente va a mirar la lucha libre — y vi comentarios diciendo, ‘No me gusta el estilo lucha.’ Está bien, lo entiendo… Mucha gente no le gustaban muchas cosas. Es difícil sobresalir. Tienen un país entero y una cultura y un legado en México. Y estos tipos como Mr. Iguana, estos tipos, Penta… han triunfado allá.

Es difícil destacar en cualquier lado, y son estrellas enormes en México. Si pueden lograrlo allá, pueden lograrlo en otro lugar. El problema con los tipos que llegan a territorios donde nunca fueron estrellas es que no sabes si van a lograrlo. Los que ya lo lograron, sabes que pueden, porque es difícil. Y estos chicos han triunfado en México. Creo que les irá bien. Es un estilo diferente, pero van a vender mucho merchandising, van a romper las cajas registradoras, aunque ya no usen cajas registradoras. Pero lo que podrán hacer con estos tipos me parece fantástico. Y que Dominik haya vencido a uno de estos chicos, eso es brillante.”