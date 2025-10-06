Psycho Clown: «Regresaré a WRD y en Puerto Rico voy a acabar con el Cuervo”

La actual estrella de AAA y WWE, Psycho Clown estuvo presentándose en la Republica Dominicana este pasado fin de semana con la empresa WRD. Donde se enfrento al luchador dominicano, Jontiel «La Cara de la Manada» por el campeonato de la Rep. Dominicana. Fue un combate super recio, donde ambos luchadores se dieron con todo por toda la arena del Cibao. Tuvimos en entrevista exclusiva para SUPER LUCHAS al campeón en parejas de AAA, El Psícopata del Ring.



La próxima parada de Psycho Clown, lo será el Viernes 17 de Octubre en el Aniversario de la empresa NPW en el Coliseo de Aguas Buenas en Puerto Rico. Donde se enfrentara al Cuervo de Puerto Rico por primera vez.