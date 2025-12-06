Psycho Circus y Pagano chocarán con los Wyatt Sicks en Guerra de Titanes

Los Psycho Circus —Psycho Clown, Murder Clown y Dave The Clown— unirán fuerzas con Pagano para enfrentar a los enigmáticos Wyatt Sicks, conformados por Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy, en la función Guerra de Titanes que se celebrará el 20 de diciembre en la Arena Guadalajara.

La rivalidad ha venido escalando desde que los Wyatt irrumpieron para atacar a Pagano y a Psycho Clown después de que estos lograran retener el Campeonato de Parejas AAA. Desde aquel episodio, los retos y confrontaciones han aumentado en intensidad, presionando a que la situación se saliera de control.

► Los Psycho Circus se enfrentarán a los Wyatt Sick en violencia lucha

En semanas recientes, Murder Clown y Dave The Clown decidieron involucrarse de lleno para respaldar a sus compañeros, completando así el cuarteto que representará al bando técnico. Con ambos equipos completos, el choque quedó firmado en la modalidad Carnival of Carnage, un tipo de duelo del cual no se han revelado detalles, pero que se anticipa como un enfrentamiento extremo donde prácticamente todo podría estar permitido.

► El cartel de Guerra de Titanes al momento

Pagano Psycho Clown, Murder Clown y Dave The Clown vs Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy

Dragon Lee vs el Hijo del Vikingo

Campeonato Latinoamericano: Laredo Kid vs. Je’Von Evans vs. Jack Cartwheel

Natalya, Faby Apache y Lola Vice vs. Las Tóxicas: Flammer, La Hiedra y Maravilla