Como cada semana, el NXT de esta será un show entretenido con grandes combates y segmentos. Esto podemos adelantarlo sin saber lo que pasará en el programa, sin saber quiénes serán los protagonistas, qué luchas habrá. Lo podríamos haber dicho ayer, pero lo decimos ahora que sabemos uno de los encuentros que formarán el cartel. Un encuentro que contará con implicaciones titulares, en el cual el vencedor conseguirá una oportunidad por el Campeonato de Norteamérica que ahora mismo sostiene Roderick Strong.

La última defensa de miembro de la Undisputed Era fue el 11 de diciembre, cuando venció al debutante Austin Theory. ¿Contra quién será la próxima? WWE acaba de anunciarlo en Twitter.

This Wednesday on @WWENXT: The number one contender for the #WWENXT #NorthAmericanTitle will be determined in a #Fatal4Way between @RealKeithLee, @DijakovicWWE, @CGrimesWWE, @ArcherOfInfamy.https://t.co/nbRjX41xW8

— WWE (@WWE) January 3, 2020