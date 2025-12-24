La próxima meta de la familia de Logan y Jake Paul

Logan Paul habla acerca de la derrota de su hermano Jake Paul contra Anthony Joshua, WWE, Floyd Mayweather, las críticas, The Vision, Pokemon y mucho más.

► En palabras de Logan Paul

WWE vs Floyd Mayweather

“Entre pelear con Floyd Mayweather y hacer WWE, es una pregunta difícil solo por lo bueno que soy en casi todo y lo humilde que soy… y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Pero definitivamente diría que la WWE es mucho más difícil que pelear con Floyd Mayweather. Ya lo he dicho antes: es, con mucha diferencia, lo más duro que he hecho en mi vida. El boxeo es obviamente difícil, Floyd Mayweather es muy bueno, pero el wrestling implica un conjunto de habilidades de 360 grados, donde tienes que trabajar cada parte de tu mente y de tu cuerpo de una forma que nunca había experimentado antes en ningún oficio.”

Embed from Getty Images

Aprendizaje con Paul Heyman y The Vision

“Pueden esperar que Bron Breaker salga como campeón mundial pesado. Es miembro de The Vision junto a mí, liderados por el Sabio, Paul Heyman. ¿Qué he aprendido de Paul Heyman? Creo que la mejor pregunta es qué no he aprendido de él. Ese tipo es una enciclopedia de conocimiento. Paso cada segundo que puedo con él entre bastidores, aprendiendo el oficio. Una de las cosas más importantes que me ha enseñado es que, con él a mi lado, tengo a alguien del equipo ejecutivo que puede hablar por mí. Así no tengo que tomar decisiones estúpidas entre bastidores que me harían perder el trabajo, como atacar a CM Punk porque me enfada. En lugar de eso, voy a Paul Heyman y él se encarga de hablar con los ejecutivos de forma profesional. Me mantiene a raya. Y ahora que tengo una unidad, sinceramente no veo cómo nos van a detener.”

Respuesta a las críticas de “part-timer”

“Basta. Eso son haters. Los haters van a odiar, es parte del juego. Cuando operas al nivel tan alto al que estamos mi hermano y yo, los haters vienen incluidos. Estadísticamente, lo de ‘part-timer’ está muerto. He estado apareciendo todos los lunes durante el último mes y medio. He luchado en cuatro de las cinco veces que estuve allí y gané cada combate. Así que todos los que están hablando de más ya pueden cerrar la boca, porque esa narrativa está muerta.”

Embed from Getty Images

Combate de Jake Paul contra Anthony Joshua

“Desde un punto de vista puramente lógico, creo que el combate salió exactamente como tenía que salir. No creo que nadie pensara realmente que Jake iba a vencer a Anthony Joshua. Pero cuando eres su hermano y estás en su círculo cercano, él tiene una convicción que te hace creer y una capacidad para desafiar la realidad y transformarla en su visión de cómo van a suceder las cosas. Dicho eso, en mi opinión fue una conclusión lógica: un dos veces olímpico rompe la mandíbula de un boxeador influencer. Podrías haberlo escrito en una historia y tendría sentido. Aun así, creo que Jake lo hizo increíble. Estoy inmensamente orgulloso de él. Creo que fue algo positivo. Ahora el mundo puede ver lo duro y lo valiente que es Jake Paul. Tiene esa confianza casi delirante que lo lleva al éxito. No le importa lo que piense la gente. Estaba en el hospital con él y me decía: ‘Tío, ¿puedes hacer este TikTok? ¿Puedes grabar esto?’. Se estaba riendo, pasándolo bien. Ama su trabajo, ama la vida y ama ponerse en situaciones donde la gente piensa que no va a lograr lo imposible. Y una y otra vez lo hace. Estoy orgulloso de él y lo quiero muchísimo.”

Qué viene ahora para Jake Paul

“No lo sé, pero sé que volverá al ring. Su prometida, Uta Leerdam, va a competir por el oro olímpico en patinaje de velocidad en febrero, y ahora mismo esa es la prioridad número uno para él y para toda nuestra familia: apoyar a Uta. Porque si conseguimos sumar una medalla de oro olímpica a la familia, los Paul nos vamos a volver locos.”

La carta Pokémon más valiosa del mundo

“Que tenga una calificación PSA 10 significa que es una carta perfecta. El centrado es perfecto, los bordes son perfectos, las esquinas son perfectas y la superficie es perfecta. Conseguir un PSA 10 en cualquier carta Pokémon es muy difícil, hay solo entre un cinco y un diez por ciento de posibilidades. Esta es la única Pikachu Illustrator PSA 10 en todo el mundo. La Pikachu Illustrator es la carta Pokémon más rara y valiosa del mundo. Solo se entregaron 39 en 1998 en un concurso de ilustración y muy pocas sobrevivieron. Hay ocho o nueve PSA 9, pero solo existe una PSA 10 perfecta. Llevé años buscando esta carta. Encontré al vendedor en Dubái. Me dijo: ‘O me pagas seis millones de dólares o me das una Pikachu Illustrator PSA 9 y cuatro millones’. Compré la PSA 9 por 1,3 millones y le di cuatro millones más. En total gasté 5,3 millones para conseguir esa carta.”

Embed from Getty Images