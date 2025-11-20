Pronto comienza el AEW Continental Classic 2025

Continental Classic es un celebrado torneo que AEW celebra cada año con 12 luchadores participantes que persiguen el Campeonato Continental. En la primera edición en 2023, el ganador y primer campeón fue Eddie Kingston. En 2024, lo consiguió Kazuchika Okada, que continúa ostentando el título y se espera que participe en la competencia para defenderlo.

► AEW Continental Classic 2025

De momento, se desconoce qué guerreros Élite van a estar batallando pero la compañía hizo oficial durante el episodio de Dynamite de esta noche que el show dará comienzo tan pronto como el próximo miércoles 26 de noviembre, cuando también se celebrará una edición especial del propio programa con motivo de la celebración del día de Acción de Gracias.

